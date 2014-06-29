الجيش الحر من الدفاع إلى الهجوم في وادي الضيف

بعد التقدم اللافت الذي حققه الثوار في دير الزور، حيث تمكنوا من السيطرة على البوكمال، بدأ الجيش الحر معركة وادي الضيف والحامدية في ريف إدلب التي توصف بالاستراتيجية.

ويعتبر معسكرا وادي الضيف والحامدية من أهم معسكرات النظام ليس في إدلب أو حماة فقط بل في كل سوريا، وللعلم هما يحويان خزانات الوقود الاستراتيجية لجيش النظام وهما محاصران منذ سنتين، وقد شنّ الثوار خلالها ست معارك للسيطرة عليهما.

ويقع وادي الضيف في الريف الجنوبي لإدلب وتحديداً شرقي مدينة معرة النعمان، ويمتد من حاجز الزعلانة وصولاً إلى معسكر الحامدية الذي يقع جنوب وادي الضيف، وهو أكبر حواجز قوات النظام وذو موقع استراتيجي يقع بموازاة طريق حلب دمشق الدولي.

وتكمن أهمية وادي الضيف في موقعه الجغرافي الذي يقع على الطريق الدولي بين دمشق وحلب، ويعتبر أكبر تجمّع لجيش النظام بإدلب، وكان سابقاً نقطة عسكرية لجيش النظام، وهو عبارة عن مستودعات للوقود وقت الحروب.. يتسع لما يقارب مليون لتر من الوقود، ويبعد عن طريق حلب دمشق قرابة كيلومتر واحد.