سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سلقين إلى 38 قتيلاً

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قوات النظام ارتكبت مجزرة في سلقين بريف إدلب بعد أن قصفت دوّار السبع بحرات في البلدة، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

من جهته أفاد مركز حماة الإعلامي بمقتل 35 عنصراً من قوات النظام في عملية انتحارية بقرية الرهجان في ريف حماة الشرقي، فيما ناشدت غرفة العمليات المشتركة بحلب كافة الفصائل للتصدي لقوات الأسد و"داعش" في المدينة.

إلى ذلك، فتح مقاتلو المعارضة جبهات قتال جديدة في محيط معسكرات وادي الضيف والحامدية التابعة للنظام في ريف إدلب. ورغم صعوبتها، إلا أن السيطرة عليها تكبّد النظام خسائر فادحة بعد تحقيقه عشرات الانتصارات مع انشغال الجيش الحر بحرب ضد "داعش".