واشنطن: المعارضة السورية تقاتل "داعش" ونظام الأسد

أكد نائب مستشارة الأمن القومي الأميركي بين رودز أن المعارضة السورية ليست مقتصرة على مواجهة "داعش"، وإنما تقاتل أيضاً ضد نظام الأسد، محملاً النظام السوري المسؤولية في ظهور تنظيم "داعش".

وقال: "نرى أن دعم المعارضة السورية ليس فقط مقتصراً على عملها ضد "داعش"، بل ضد نظام الأسد".

وأضاف إن مصدر التهديد الإرهابي ليس "داعش" بل النظام السوري، الذي خلق أزمة إنسانية خلقت فجوة لـ"داعش"، وساعدت على تمدده.

وكان تنظيم "داعش" قد أحكم سيطرته، أمس الثلاثاء، على مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت ثلاثة أيام مع مقاتلين معارضين، بينهم عناصر من جبهة النصرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعزز "داعش" نفوذه في شرق سوريا على الحدود العراقية، إثر الهجوم الكاسح الذي يشنه منذ نحو ثلاثة أسابيع على الطرف الآخر من الحدود، والذي سيطر خلاله على مناطق من شمال العراق وغربه، بينها معابر حدودية مع سوريا.

