رسمياً.. ستافان دي ميستورا موفد الأمم المتحدة لسوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، تعيين الدبلوماسي السويدي، ستافان دي ميستورا، موفداً للأمم المتحدة للنزاع في سوريا، خلفاً للجزائري الأخضر الإبراهيمي.

وقال بان للصحافيين إن نائب وزير الخارجية المصري السابق، رمزي عز الدين رمزي، سيساعد دي ميستورا في مهمته.

وأضاف أن دي ميستورا سيكون "موفداً خاصاً" للأمم المتحدة إلى سوريا وليس للأمم المتحدة والجامعة العربية كما كان الإبراهيمي، موضحاً أن رمزي "أوصت به الجامعة العربية وقمت أنا بتعيينه".

ولفت إلى أن الموفد الجديد "سيتواصل مع جميع الأطراف المعنيين بهدف وضع حد للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتسهيل (التوصل إلى) حل سياسي للأزمة السورية".

وشدد بان على أنه "أجرى مشاورات واسعة" شملت أيضاً السلطات السورية قبل أن يعين دي ميستورا في هذا المنصب، داعياً السلطات السورية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى "مساعدته في النجاح في هذه المهمة".

وأمس الأربعاء، أبلغت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهذا التعيين.

وستافان دي ميستورا (67 عاما) يحمل الجنسيتين الإيطالية والسويدية، وهو نائب سابق لوزير الخارجية الإيطالي، وتولى مناصب عدة في الأمم المتحدة.

واستقال الأخضر الإبراهيمي في مايو الفائت بعدما فشل في وضع حد للنزاع السوري الذي خلف أكثر من 160 ألف قتيل رغم عامين من الجهود الحثيثة، وكان يعاونه ناصر القدوة الذي عينته الجامعة العربية، وكلف خصوصاً إجراء اتصالات بالمعارضة السورية. واستقال القدوة في فبراير 2014.

