الأسد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لولاية جديدة

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، أمام جلسة لمجلس الشعب عقدت في قصر الشعب الرئاسي، بحسب ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السوري مباشرة.

ووصل الأسد إلى الباحة الخارجية للقصر الواقع على تلة مشرفة على العاصمة في شمال غرب دمشق، على متن سيارة "بي إم دبليو" سوداء اللون، قبل أن يستعرض حرس الشرف على سجادة حمراء، ويدخل القصر ليؤدي اليمين أمام نحو ألف مدعو، وسط النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ ثلاثة أعوام، وأودى بحياة أكثر من 170 ألف شخص.

وكان الأسد فاز في الانتخابات الرئاسية التي عززت قبضته على السلطة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الصراع في البلاد. ورفض معارضو الأسد الانتخابات التي جرت في يونيو في مناطق بوسط وشمال سوريا تسيطر عليها الدولة.

وقال الأسد: "أيها السوريون الشرفاء (...) ثلاث سنوات وأربعة أشهر عندما قال البعض نيابة عنكم +الشعب يريد+"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام منتصف مارس 2011.

وأضاف: "عادت البوصلة واضحة عند كثير ممن غابت عنهم الرؤية جهلاً أو تضليلاً وانكشفت الوجوه القبيحة على حقيقتها بعد أن سقط عنها قناع الحرية والثورة لتعمل أنيابها في الجسد".

وخاطب الأسد السوريين بأنهم الأحرار في زمن التبعية، وأشار إلى أن السوريين مارسوا الديمقراطية بأجمل صورها ووقفوا في وجه التقسيم والفتنة. كما شكر الأسد حزب الله اللبناني واصفاً إياه بالمقاومة التي قاتلت جنباً إلى جنب إلى جانب جيشه.

وقال الأسد إن ما حصل في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يكن تظاهرات مطالبة بالحرية، بل هو مخططٌ للمنطقة بكاملها.

وأعيد انتخاب الأسد لولاية رئاسية جديدة في الثالث من يونيو بعد نيله 88.7% من أصوات المشاركين في الانتخابات التي أجريت في مناطق سيطرة النظام، والتي اعتبرها الغرب "مهزلة".