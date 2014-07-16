سوريا.. تقدم جديد للثوار نحو دمشق

في تطور ميداني لافت، تصاعدت حدة الإشتباكات بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد على أطراف حي جوبر بدمشق وسط قصف مدفعي يستهدف الأبنية السكنية، فيما أفادت مصادر "الحدث" عن تمكن الثوار من السيطرة على مناطق جديدة في جوبر، كما سيطروا على حاجز "عرفة" بالكامل.

ويعتبر حاجز "عرفة" نقطة عسكرية كبيرة تتكون من عدة أبنية في المنطقة على المتحلق الوسطي، وتعتبر هذه المنطقة الأكثر أهمية في دمشق إذ تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وبين ساحة العباسيين بدمشق.

هذا واستهدف الطيران الحربي السوري مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، ببرميل متفجر مما أسفر عن وقوع ست ضحايا على الأقل إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما لايزال البحث عن ناجين مستمراً بين ركام المنازل.

وكانت تنسيقيات الثورة أعلنت بالأمس أن الجيش الحر تمكن من السيطرة على اللواء 61، أكبر القطع العسكرية في سوريا وكذلك على أربعة كتائب في ريف درعا الغربي، وهي كتيبة النقل إحدى الكتائب الواقعة في قرية الشيخ سعد وكذلك على كتيبة المشاة 26 وكتيبة الدبابات وسرية المحروقات.

كما تجددت المعارك بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من ميليشيا حزب الله من جهة والجيش الحر من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية بحي جمعية الزهراء في حلب.

ويعتبر فرع المخابرات الجوية من أهم معاقل النظام المتبقية في حلب في حين تحاصره المعارضة منذ أشهر, تأتي هذه المعارك في ظل سعي قوات النظام في الجانب الأخر لحلب للحصار المدينة بعد سيطرتها على المدينة الصناعية.

