سوريا.. اشتباكات عنيفة على محور جوبر العباسيين

أفادت مصادر من الجيش الحر باستمرار الاشتباكات على محور العباسيين جوبر بسوريا، وذلك بعد غارات مكثفة منذ الصباح الباكر، وتُسمع أصوات القصف والاشتباكات بمختلف أرجاء دمشق.

كما تساقطت قذائف الهاون على العباسيين والقصاع والزبلطاني، وأفاد ناشطون بأن قوات النظام تحاول اقتحام حي جوبر الدمشقي دون جدوى.

وكانت كتائب الجيش الحر أحرزت تقدماً ملحوظاً في الأيام الأخيرة باتجاه ساحة العباسيين بعد تدمير حاجز عارفة، حيث وصلت كتائب الجيش الحر على بعد عشرات الأمتار من الساحة التي تتوسط عدة أحياء، منها حي القصاع والتجارة والقصور والعباسيين.