وصول أول قافلة مساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق

أعلنت الأمم المتحدة أن أول قافلة مساعدات الى سوريا آتية من تركيا من دون موافقة دمشق، عبرت الحدود صباح اليوم الخميس عند نقطة باب السلام.

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية أن الشاحنات التسع تنقل مواد غذائية ومعدات طبية إضافة إلى تجهيزات لتنقية المياه وبناء ملاجئ.

ويشكل ذلك أول تنفيذ للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 14 يوليو الحالي والذي يجيز عبور القوافل الإنسانية الآتية من تركيا والأردن والعراق الحدود السورية من دون موافقة الحكومة السورية المسبقة.

وتعتبر الأمم المتحدة أن هذه الآلية ستتيح مساعدة 2.9 مليون مدني سوري إضافي في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وينص القرار 2165 الذي تبناه مجلس الأمن بإجماع أعضائه، بمن فيهم روسيا، على عبور القوافل للحدود السورية عبر أربع نقاط حدودية، هي باب السلام وباب الهوا في تركيا واليعروبية في العراق والرمتا في الأردن.