منظمات دولية: الأسد يواصل استخدام القنابل العنقودية

اتهم التحالف لمنع استخدام الاسلحة العنقودية نظام الأسد بالاستمرار في استخدام القنابل العنقودية وهي أسلحة عشوائية تعتبر موجهة للافراد ولا تفرق بين المدنيين والعسركريين استخدام النظام لهذه الأسلحة ليس جديدا فوفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن قوات الأسد منذ عام 2012 تتعمد قصف المدن بهذه القنابل.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش شن نظام الأسد 224 هجوما بالقنابل العنقودية منذ يوليو 2012 وحتى مارس من العام الحالي.

وهو ماينفيه نظام الأسد لكن صورا وشهادات جمعتها المنظمة تظهر بشكل قاطع ماقالت إنه ادانة لا يمكن التشكيك فيها.

وتعتبر هذه الأسلحة محرمة دوليا بموجب معاهدة دخلت حيز التنفيد قبل أربع سنوات وانضمت لها حتى الان 113 دولة.

فيما تصف الأمم المتحدة هذه الأسلحة بالعار على الإنسانية كونها أسلحة عشوائية مضادة للأفراد.

وتطلق هذه القنابل من الطائرات او من سطح الأرض لكن تبقى الطريقة الأولى هي الأكثر شيوعا حيث تكون على شكل صاروخ كبير يحوي مئات القنابل الصغيرة، ينفجر الصاروخ في الهواء لتتبعثر منه القنابل الصغيرة على رقعة تعادل مساحة عدة ملاعب كرة قدم.

وتكمن خطورة هذه القنابل بكونها لا تنفجر بشكل كامل فور ملامستها لسطح الأرض بل تبقى في حالة ساكنة بانتظار من يقترب منها وهم غالبا مايكونوا أطفالا لعدم معرفتهم بالقنابل وخطورتها

وتكمن خطورة هذه الأسلحة كذلك بصعوبة البحث عنها والتخلص منها ففي عام 2006 استخدم الجيش الاسرائيلي هذه الأسلحة لاستهداف جنوب لبنان.

ورغم أن استهداف لبنان بالقنابل العنقودية كان أقل بكثير مما تعرضت له المدن السورية إلا أن كل محاولات التخلص منها منذ ثماني سنوات لم تفلح حتى الان باعلان جنوب لبنان منطقة خالية من الخطر.

