قوات الأسد تقصف دوما وكفربطنا.. و32 قتيلاً على الأقل

قتل 32 شخصاً على الأقل، اليوم الأحد، في قصف للطيران السوري على مدينتين تسيطر عليهما المعارضة شمال شرق وشرق دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إن "17 شخصا بينهم طفل وامرأة على الأقل استشهدوا في غارتين للطيران الحربي على مدينة دوما (شمال شرق دمشق)، بينما قتل 15 شخصا بينهم طفل وامرأة على الأقل في غارة على مدينة كفربطنا (شرق)".

ومن جهتها، أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن الغارات في دوما وكفربطنا، وهي ثلاثة على الأقل، استهدفت أسواقا شعبية.

وتقع دوما وكفربطنا في الغوطة الشرقية لدمشق، أبرز معاقل مقاتلي المعارضة في محيط العاصمة، وعلى مقربة من حي جوبر في شرق دمشق، ومدينة المليحة جنوب شرق العاصمة، حيث تدور معارك عنيفة منذ أشهر بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها.

وتتواجد القوات النظامية على أطراف هذا الحي الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، ويحاولون التقدم منه في اتجاه مناطق داخل دمشق. ويعد الحي استراتيجيا لكونه متصلا من جهة الشرق بمعاقل للمقاتلين في محيط العاصمة، ومن جهة الغرب بساحة العباسيين التي تعد من أبرز ساحات دمشق والمدخل الشرقي الى وسطها.

وفي المليحة، التي تعد المدخل الجنوبي للغوطة الشرقية، تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة من جهة، وعناصر القوات النظامية وحزب الله اللبناني الذين يحاولون السيطرة على المدينة منذ ابريل الماضي.

وأشارت لجان التنسيق الى أن المدينة تتعرض "لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وسقوط صاروخي أرض-أرض على الأحياء السكنية، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على أطرافها".

وتحاول القوات النظامية منذ أكثر عام استعادة السيطرة على معاقل مقاتلي المعارضة في محيط دمشق، والتي غالبا ما يقومون منها بقصف أحياء في دمشق بقذائف الهاون.

وفي هذا السياق، قال المرصد إن قذائف سقطت، اليوم الأحد، على محيط ساحة الأمويين وحي كفرسوسة، على مقربة من مقر رئاسة الوزراء في دمشق، وفي منطقة المزة.

