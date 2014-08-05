الائتلاف يطالب بحماية اللاجئين في لبنان

طالب رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحماية الاجئين وضمانة سلامتهم.

داعياً في الوقت نفسه لعدم انتشار العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

كما عبر البحرة عن أسفه لاختراق الهدنة في عرسال خلال ساعاتها الأولى، مؤكدا أن اتصالات حثيثة يقوم بها الائتلاف الوطني الان مع اطراف لبنانية من اجل الوصول إلى هدنة جديدة للحفاظ على سلامة اللاجئين.

وأكد البحرة أيضا أن الائتلاف في حالة اتصال دائم مع غلفة عمليات القلمون في الجيش الحر .

كما طالب الجربا وحدة التنسيق والدعم بالبدء الفوري باعداد خطة طوارئ اغاثية للتحرك فور تنفيذ الاتفاقية