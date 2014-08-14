قوات الأسد وميليشيات حزب الله تسيطر على المليحة

سقطت المليحة في الغوطة الشرقية بعد عامين من الحصار و135 يوما من القصف المتواصل والمدمر.

قوات الأسد وحلفاؤها من ميليشيات حزب الله اللبناني تقدمت إلى خطوط الدفاع الأولى التي تحمي المدينة بعد انسحاب الثوار منها.

وألقت الطائرات الحربية منذ ساعات الفجر عشرات الصواريخ الضخمة على المدينة.

في الوقت نفسه، أغارت الطائرات على المناطق المحيطة بالمليحة لاستهداف المقاتلين المنسحبين.

طائرات النظام نفذت مجزرة جديدة في بلدة دير العصافير أدت إلى مقتل عشرين مدنياً.

وتعتبر المليحة موقعاً استراتيجياً في الغوطة الشرقية، وتبعد عن دمشق خمسة كيلومترات، وهي قريبة من مطار دمشق الدولي ومنطقة جرمانا المحسوبة على الموالين للأسد، وملاصقة لمنطقة المرج التي يتمركز فيها عناصر حزب الله وبقية الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الأسد.

أما في حلب وريفها، فاستمر طيران النظام برمي البراميل على رؤوس المدنيين من دون تمييز.

البراميل المتفجرة طالت كذلك بلدات في ريف حماة ومدينة نوى في ريف درعا، وقرية مجدوليا في ريف القنيطرة، وريف إدلب، حيث دمر الثوار عربة عسكرية ودبابة بمعسكر وادي الضيف.

الجيش الحر استمر أيضاً بمواجهة عناصر تنظيم داعش، حيث اشتبك معهم في محيط بلدة صوران في الشمال الشرقي من ريف حلب.