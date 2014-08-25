المعلم يرحب بمشاركة الغرب ضد "داعش" في سوريا

قالت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، إنه ينبغي إشراكها في تنسيق شن أي ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" على أراضيها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس توسيع نطاق عملياتها ضد تنظيم "داعش" إلى داخل الأراضي السورية.

وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، إن الضربات الجوية بمفردها لن تكون ملائمة للتعامل مع "داعش" التي سيطرت على مساحات كبيرة من سوريا والعراق.

كما قال الوزير السوري إنه ينبغي على الدول المجاورة تبادل المعلومات المخابراتية مع بلاده.

وأعلن المعلم، الاثنين، استعداد بلاده للتعاون مع أي جهة إقليمية أو دولية، بما فيها واشنطن ولندن، من أجل مكافحة الإرهاب في إطار القرار الصادر أخيرا عن مجلس الأمن الدولي في هذا الإطار.

وقال المعلم "نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب".

وعما إذا كانت هذه الجاهزية تشمل التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال "أهلا وسهلا بالجميع".

