"النصرة" تحتجز جنوداً من القوة الدولية في الجولان

أفادت أنباء متداولة عن قيام جبهة النصرة في الجولان السوري المحتل باحتجاز عناصر من القوات الدولية. ولم تفد الأنباء عن عدد المحتجزين.

يأتي هذا بعد أن سيطرت جبهة النصرة يعاونها بعض الفصائل الاسلامية السورية أمس الأربعاء، على معبر القنيطرة في الجولان المحتل.

وكان مدير المرصد السوري لحقوقو الانسان ، رامي عبد الرحمن، أكد الأربعاء أن "مقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية وكتائب مقاتلة أخرى سيطروا على معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها"، تسببت بمقتل 20 عنصرا من قوات النظام وأربعة مقاتلين معارضين.

يذكر أن القوات الدولية تعاني أزمة في عدد العناصر منذ تأزم المسألة السورية، ولا سيما بعد سحب عدد من الدول لجنودها على خلفية الوضع الأمني هناك. وكانت النمسا سحبت جنودها البالغ عددهم 377 من القوات الدولية العام الماضي لدواع أمنية، كما غادر أيضاً جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون.

