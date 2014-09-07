جبهة ثوار سوريا تعلن الحرب على داعش والأسد

أعلن جمال معروف، قائد ما يُعرف بـ"جبهة ثوار سوريا"، أن الجبهة بدأت حرباً حاسمة ضد "داعش" في حلب.وقال ان ممارسات تنظيم داعش تجاوزت كل الحدود وشكلت درعا لنظام الأسد وقواته وسعت لاجهاض الثورة السورية.

وتعهد معروف بطرد داعش من المناطق التي يسيطر عليها خاصة حلب ودير الزور والرق. كما أوضح أن الجبهة تحارب النظام السوري في مورك وريف حماة.

وقال في كلمة أمام الثوار المحتشدين، بحسب ما أظهر شريط مصور بثه ناشطون، إن اجتماعهم هنا يؤكد للعالم أن ما يقولونه عن عدم وجود معارضة سورية معتدلة أو جيش حر خاطئ، وأكد أن الجيش الحر بخير، ويرص صفوفه لمقاتلة الدولتين، دولة الأسد الباغية، ودولة البغدادي الطاغية، بحسب تعبيره.

وتابع في خطابه: "نقول لكل دول العالم إن هذه هي الثورة السورية الحقيقية - في إشارة إلى المقاتلين من الجيش الحر المجتمعين أمامه - وهؤلاء هم الناس الذين خرجوا إلى الشوارع في بداية العام 2011". وشدد على أنهم ماضون في هدفهم المتمثل بإسقاط النظام، وتحرير سوريا من عصابات البغدادي التكفيرية والأسد.

