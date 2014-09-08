قصف جوي واشتباكات في أحياء بدمشق

أفاد ناشطون بأن قوات النظام نفذت غارات جوية على مناطق بدمشق وريفها، فيما احتدمت المواجهات في حي تشرين والقابون وسوق الخياطين.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام والجيش الحر في منطقة الدخانية، تزامن ذلك مع شن طائرات النظام عدة غارات جوية على محيط المنطقة بالقرب من بلدة عين ترما ومنطقة جرمانا بريف دمشق الشرقي.

أما في الريف الغربي لدمشق فنقل شهود عيان تعرض مناطق عدة في الريف الشرقي لمدينة الزبداني لقصف مدفعي من قبل قوات النظام دون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية مؤكدة في صفوف المدنيين.

هذا ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي داعش وقوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكري.

في حين تعرضت بلدة اليادودة وعتمان في ريف درعا لقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية.

