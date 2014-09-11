جبهة "النصرة" تفرج عن جنود الأمم المتحدة المحتجزين

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أنه تم الافراج عن جنود الأمم المتحدة الذين اعتقلتهم النصرة في الجولان، منذ أسبوعين.

يأتي هذا بعد أن نشرت جبهة النصرة تسجيلاً مصوراً للرهائن وهم يقولون إنهم يتوقعون إطلاق سراحهم قريباً. والفيديوالذي نشر على حسابي جبهة النصرة المدعومة من تنظيم القاعدة على موقعي تويتر ويوتيوب (حساب المنارة البيضاء)، أمس الأربعاء، لكن يبدو أنه سجل في اليوم السابق، يظهر القوات في حالة جيدة وهم يبتسمون ويلوحون للكاميرا.

وقال أحد الجنود الرهائن الذي ظهر في الفيديو "كما ترون الجميع في أمان وعلى قيد الحياة. نشكر جبهة النصرة لأنها حافظت على سلامتنا، كما نريد أن نريكم أننا لم نتعرض للأذى إطلاقا". وأضاف "نتفهم بشكل جيد الموارد المحدودة لدى جبهة النصرة وقد بذلوا ما في وسعهم في تقديم ما يقدرون عليه، ونحن نقدر لهم ذلك حقاً، ونشعر بالامتنان لجبهة النصرة، لأنها أوفت بوعدها وسنعود إلى ديارنا".

من جهته، قال قائد جيش فيجي، أمس الأربعاء، إن الجماعة الإسلامية المتشددة تخلت عن كل مطالبها لتحرير الرهائن، لكن الحكومة تراجعت في وقت لاحق من نفس اليوم بعد تدهور الوضع على ما يبدو.

ولم يتضح ما إذا كان هذا الفيديو الذي نشره أيضاً موقع سايت الذي يتابع مواقع الإسلاميين سجل قبل أو بعد هذه التصريحات المتضاربة، لكن مصدراً في الأمم المتحدة قال في وقت سابق إن المتشددين أصروا على بث هذا الفيديو كشرط لإطلاق سراح قوات حفظ السلام.

وكانت جبهة النصرة تقدمت بقائمة من المطالب تشمل تعويض المقاتلين الذين لاقوا حتفهم خلال المواجهة، وتقديم المساعدة الإنسانية لأنصارها، ورفع الجماعة من قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.

