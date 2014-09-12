سي آي إي : عديد داعش حوالي 31 الفا في العراق وسوريا

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الخميس، أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق "يتراوح بين 20 ألفاً و31 ألفاً و500" مقاتل، في تقديرات جديدة تزيد بأضعاف عن تقديراتها السابقة البالغة 10 آلاف مقاتل.

وقال راين تراباني، المتحدث باسم الـ"سي آي إيه": "تقديرات السي آي إيه هي أن تنظيم داعش يجمع ما بين 20 ألفا و31500 مقاتل في العراق وسوريا، وذلك استنادا إلى دراسة جديدة لتقارير كل مصادر الاستخبارات بين مايو وأغسطس". وأضاف "من قبل كنا نحصي 10 آلاف مقاتل على الأقل".

وأوضح أن الوكالة تعزو هذه الزيادة إلى عملية "تجنيد أكثر زخماً منذ شهر يونيو بعد الانتصارات الميدانية وإعلان دولة الخلافة" في منطقة مترامية على جانبي الحدود السورية العراقية.

ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما إطلاق حملة "بلا هوادة" ضد التنظيم، بما في ذلك عبر تنفيذ ضربات جوية في سوريا كما في العراق.

والخميس، تعهدت عشر دول عربية، وهي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ولبنان والأردن والعراق، التزامها العمل مع الولايات المتحدة على محاربة داعش، وذلك في ختام اجتماع إقليمي عقد في جدة بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

