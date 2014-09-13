الشريط الحدودي بالجولان.. سيطرة شبه تامة من المعارضة

أعلنت جبهة ثوار سوريا أنها سيطرت على بلدتي الحميدية والرواضي في القنيطرة، وبهذه السيطرة يكون الشريط الحدودي مع الأراضي المحتلة أصبح بشكل كامل خارج سيطرة قوات النظام السوري، باستثناء بلدة حـضر المؤيدة.

بدورها، أفادت لجان التنسيق بأن قوات النظام تكبدت خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، فيما انسحب ما تبقى منها إلى خان أرنبة ومدينة البعث.

من جهة أخرى، أكد ناشطون أن الثوار تمكنوا من تدمير رتل لقوات النظام حاول اقتحام قرية كفر ناسج من جهة دير العدس، في الوقت الذي ردت قوات النظام على هذه الخسائر بقصف مدفعي وجوي على المناطق التي تمت السيطرة عليها .

وفي الشأن الميداني أيضا ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن عدداً من القتلى وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء سقطوا في قصف بصاروخ من نوع أرض أرض على حي "الوعر" بحمص آخر معاقل المعارضة في المدين.

وأضافت الهيئة أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل وجود عدد كبير من الإصابات الخطيرة في صفوف الجرحى، بينما أحدث انفجار الصاروخ دماراً كبيراً في المباني السكنية.

لجان التنسيق أفادت بدورها بأن قوات النظام صعدت قصفها الصاروخي على منطقة الجيدور في درعا، كما سقط عدد من المدنيين جراء القصف المدفعي العنيف على حي العباسية.

