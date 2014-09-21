أكبر موجة "تدفق كردي سوري" إلى تركيا

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن فرار 150 ألف كردي وعربي سوري إلى تركيا في خلال أيام معدودة، بعد أن سيطر داعش على عشرات القرى الكردية شمال سوريا.

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد أن تركيا تواجه أحد أكبر موجات تدفق اللاجئين من سوريا منذ اندلاع الحرب هناك قبل أكثر من ثلاثة أعوام في الوقت الذي يستمر فيه المدنيون في الفرار من الاشتباكات بين متشددي تنظيم داعش والقوات الكردية.

وسيطر مقاتلو التنظيم على عشرات القرى قرب الحدود وتقدموا صوب بلدة عين العرب التي يطلق عليها الأكراد اسم كوباني في الوقت الذي طلب فيه قادة أكراد من أكراد تركيا الانضمام للقتال.

وقالت كارول باتشيلور ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تركيا اليوم الأحد إنه تأكد عبور 70 ألف شخص على الأقل إلى تركيا في أقل من يومين وإن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من مئة ألف. وأضافت في مقابلة من العاصمة التركية أنقرة "لا أعتقد أننا على مدار ثلاثة أعوام ونصف مضت رأينا عبور مئة ألف شخص في يومين" مشيرة إلى أن ذلك يوضح نوعا ما حقيقة الوضع "والخوف البالغ الذي يشعر به الناس بسبب الأوضاع داخل سوريا والعراق."

