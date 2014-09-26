غارات للتحالف على مواقع داعش في سوريا

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن طائرات استطلاع تابعة للتحالف الدولي حلقت في سماء مدينة الرقة.

فيما شنت طائرات التحالف غارات استهدفت محيط مدينة الشدادي في ريف الحسكة.

وأفادت شبكة سوريا مباشر بوقوع غارة جوية لطائرات التحالف الدولي على حقل التنك النفطي في ريف دير الزور الشرقي.

كما استهدفت طائرات التحالف مواقع لمجموعات مسلحة متطرفة حول بئر الحسيان النفطي الواقع في ريف البو كمال بمحافظة دير الزور.

وكان "البنتاغون" قد أعلن أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة قصفت، مساء الأربعاء الماضي، 12 مصفاة نفطية يسيطر عليها تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن 14 مقاتلا على الأقل تابعين لتنظيم داعش قتلوا في غارات جوية شنتها القوات التي تقودها الولايات المتحدة أثناء الليل على شمال شرق سوريا.

