التحالف الدولي يستهدف معقل "داعش" في الرقة

نفذ التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت محافظتي الرقة، معقل تنظيم "داعش" وحلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي شنت عدة غارات على مناطق في أطراف مدينة الرقة"، مضيفاً أنها "قصفت مدرسة عين العروس بالقرب من مدينة تل أبيض كان يتخذها التنظيم مقراً له، ومبنى آخر في المنطقة".

وفي محافظة حلب، نفذ التحالف "ثلاث غارات على منطقة الصوامع في منبج التي يسيطر عليها التنظيم بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لاندلاع نيران في منطقة القصف".

وكانت غارات قد استهدفت السبت الصوامع في هذه البلدة التي يتخذها التنظيم مقراً له، وإحدى البلدات القليلة التي لا يزال التنظيم المتطرف يسيطر عليها في المنطقة.