آلاف الطلعات الجوية ضد داعش في العراق وسوريا

قام الجيش الأميركي بـ4100 طلعة جوية منذ الثامن من اغسطس، تاريخ بدء الضربات التي تشنها قوات التحالف على مقاتلي تنظيم داعشفي العراق وسوريا. ويشمل هذا العدد الذي أدلى به الاثنين مسؤول عسكري أميركي لم يشأ كشف هويته، طلعات المراقبة والإمداد بالوقود والغارات. وتضاف إليه أربعون طلعة جوية قامت بها مقاتلات تابعة للدول العربية الخمس التي انضمت الى التحالف بقيادة واشنطن منذ 23 أيلول/سبتمبر.

وأفاد البنتاغون أن الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر شنّت 23 غارة جوية في سوريا، فيما شنّ الأميركيون 66.

وأوضح المسؤول المذكور أنه من أصل الطلعات الأميركية الـ4100، هدفت نحو 1400 طلعة إلى التزود بالوقود للمقاتلات يوم 27 أيلول/سبتمبر، من دون أن يحدد عدد طلعات المراقبة.

وإذا استمرت العملية على هذه الوتيرة فإن عدد الطلعات الجوية في العراق وسوريا سيتجاوز تلك التي نفذت إبان التدخل الأميركي الجوي في ليبيا.

وبين نيسان/أبريل ونهاية آب/أغسطس 2011، قامت الولايات المتحدة بـ5300 طلعة جوية في إطار الحملة التي قادها الحلف الأطلسي في ذلك البلد.

والهجوم الأميركي الذي يشمل أيضا 1600 جندي على الأرض ولكن من دون مهمات قتالية، كلف ما بين 780 و930 مليون دولار حتى 24 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد قام به مركز أبحاث متخصص.

