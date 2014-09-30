التحالف الدولي يقصف محيط عين العرب بعد تقدم داعش

نفذ التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الثلاثاء ضربات بالقرب من بلدة عين العرب (كوباني بالكردية) فيما يقترب تنظيم "داعش" من أبواب البلدة المتاخمة للحدود التركية، حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبات مقاتلو داعش على بعد 5 كيلومترات فقط من بلدة عين العرب واستهدفوا بالقذائف الصاروخية مركزها للمرة الأولى منذ أن شنوا هجومهم عليها في منتصف سبتمبر.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "طائرات تابعة للتحالف العربي - الدولي قصفت قريتين يتمركز فيهما مقاتلو التنظيم، إحداهما بالريف الشرقي والأخرى بالريف الغربي لمدينة عين العرب"، دون أن يوضح المقرات التي استهدفتها الضربات.

وقام التنظيم المتطرف بقصف بلدة عين العرب الاثنين، بأكثر من عشرين قذيفة صاروخية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن التنظيم لم يقترب إلى هذا الحد منذ أن بدأ بشن هجومه على البلدة منذ أسبوعين.

ويسعى التنظيم إلى الاستيلاء على البلدة من أجل تأمين تواصل جغرافي بين المناطق التي يسيطر عليها والحدود التركية.

وقام التنظيم المتطرف الذي ظهر في سوريا عام 2013 ويبث الذعر في كل من العراق وسوريا، بشن هجوم مباغت منذ أسبوعين على مناطق بالقرب من عين العرب سيطر خلاله على نحو 67 قرية، ما دفع المئات من المدنيين الأكراد إلى الفرار نحو تركيا.

