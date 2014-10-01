أميركا: يلزمنا "صبر استراتيجي" للتخلص من داعش

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء، أن الجيش الأميركي لا يمكنه أن يقصف تنظيم داعش "بشكل أعمى"، داعياً إلى التحلي ب"صبر استراتيجي" من أجل التخلص من المتطرفين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي "لم يقل أحد إن الأمر سيكون سهلاً أو سريعاً ولا يجوز أن يتكون عند أي شخص وهم أمني خاطئ بأن هذه الضربات الجوية الموجهة قد تؤتي ثمارها". وأضاف "لن نقصف ولا يمكننا أن نقصف بشكل أعمى (تنظيم داعش)، فبالرغم من أننا نتقاسم الشعور بالعجلة تجاه هذا التنظيم، يجب أن نتقاسم أيضاً شعوراً بالصبر الاستراتيجي".

كما انتقد كيربي تغطية هذه الضربات من قبل بعض وسائل الإعلام والتوقعات غير الواقعية عن الحملة الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق.

وأشار الى أن مقاتلي داعش لم يعودوا يتنقلون بمجموعات كبيرة في العراء ولكن "يتفرقون" لتحاشي الضربات من الجو".

على الرغم من ذلك، أقر بأن التنظيم ما زال يشكل تهديداً وأنه في بعض الحالات استولى على أراض جديدة وأن ضربات جوية فعالة لا تعني أن المتطرفين "لا يحاولون أو في بعض الأحيان ينجحون في كسب مناطق".

إلى ذلك، أكد أن "إحدى الوسائل التي نعلم من خلالها أن الضربات الجوية لها تأثير هي بالتحديد أن الإرهابيين اضطروا إلى تغيير خططهم واتصالاتهم وقيادتهم".

