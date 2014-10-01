"سهل" يفصل داعش عن عين العرب

اشتدت حدة الاشتباكات بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش، في ريف مدينة عين العرب "كوباني".

ويبدو أن ضربات التحالف الدولي في العراق وسوريا, لم تثن تنظيم داعش عن الاستمرار في حصاره لبلدة كوباني (عين العرب), مع تقدمه من الجهة الشرقية ليصل إلى مسافة تبعد عنها أقل من3 كيلومترات فقط, وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. حيث تمكن التنظيم من التقدم نحو المدينة من الجهة الشرقية، ليصل إلى مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات عن كوباني. وتعد هذه أقرب مسافة تمكن التنظيم من الوصول إليها منذ بداية الهجوم.

وقال شهود إنه لم يعد يفصل التنظيم عن مدينة عين العرب "كوباني" سوى سهل في الجهة الشرقية من المدينة. وقد تمكن التنظيم من السيطرة على خطوط الدفاع في الأرياف الشرقية والجنوبية والغربية لمدينة عين العرب، ليرتفع بذلك عدد القرى والبلدات والتجمعات السكانية التي سيطر عليها داعش إلى أكثر من ثلاثمئة.

