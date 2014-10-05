المعارضة السورية تسيطر على أعلى هضبة بدرعا

سيطر مقاتلو المعارضة السورية على هضبة استراتيجية في محافظة درعا بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي هضبة تطل على مناطق عدة في ريف دمشق الجنوبي وتبعد حوالي 12 كيلومتراً عن منطقة الجولان.

وقال المرصد إن "جبهة النصرة وكتائب إسلامية وكتائب مقاتلة سيطرت على تل الحارة الاستراتيجي، بعد اشتباكات استمرت حوالي 48 ساعة، مع قوات النظام"، مضيفاً أنه إذا تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة نارياً على كل المنطقة المحيطة بهم على مدى حوالي 40 كيلومتراً تنكشف لهم مناطق عدة في ريف دمشق الجنوبي.

وأشار المرصد إلى مقتل عدد كبير من عناصر القوات النظامية في المعارك، وانسحاب قسم آخر إلى مناطق في ريف درعا الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.

وقد تمكنت المعارضة المسلحة من تحقيق بعض التقدم في الريف الغربي للمحافظة، وفي ريف محافظة القنيطرة المتاخم لدرعا في منطقة الجولان الذي تحتل جزءاً منه القوات الإسرائيلية.

إلى ذلك تسيطر القوات النظامية على مدينة درعا إجمالاً، لكنها تخوض في أرياف المدينة معارك متنقلة مع مقاتلي المعارضة منذ أكثر من سنتين.