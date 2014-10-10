داعش يتقدم في كوباني ويسيطر على 40 % من مساحتها

سيطر عناصر تنظيم "داعش" اليوم الجمعة على "المربع الأمني" لوحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) الحدودية مع تركيا في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "سيطر مقاتلو التنظيم على المربع الأمني في عين العرب" الواقع في شمال المدينة، والذي يضم مقرات وحدات الحماية و"الأسايش" (قوات الامن الكردية) والمجلس المحلي للمدينة.

وكان المرصد أكد في وقت سابق أن "المعارك تدور اليوم الجمعة شرق وجنوب شرق المربع الأمني لوحدات حماية الشعب"، الواقع شمال مدينة كوباني، على بعد نحو كلم من الحدود التركية.

وأضاف أن المتطرفين يحاولون بأي ثمن الوصول إلى المعبر الحدودي مع تركيا، عبر تطويق شمال كوباني. وأوضح أن التهديد الذي تمثله غارات التحالف الدولي دفع مقاتلي التنظيم "إلى نقل الذخيرة إلى مقاتليه عن طريق الدراجات النارية".

يشار إلى أن كوباني، ثالث المدن الكردية في سوريا، تشهد معارك عنيفة بين المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش" الذي بدأ هجومه باتجاه المدينة منذ 16 سبتمبر، وسيطر على مساحة شاسعة من القرى والبلدات في محيطها.

وقد نزح نتيجة هذا الهجوم أكثر من 300 ألف شخص، وقتل أكثر من 400، معظمهم من الطرفين.



