الولايات المتحدة تشن 9 غارات جديدة على كوباني

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة شنت 9 ضربات جوية الخميس، على متشددي داعش حول بلدة كوباني السورية التي تشهد معارك للسيطرة عليها.

وأفاد بيان القيادة المركزية بأن إحدى الضربات الجوية أصابت وحدة عسكرية كبيرة تابعة للتنظيم ووحدتين صغيرتين. كما دمرت أخرى مبنيين يسيطر عليهما المتشددون.

وتأتي تلك الضربات الجديدة بعد أنباء عن تقدم داعش وسيطرته على أكثر من ثلث المدينة السورية الكردية. حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس أن مقاتلي التنظيم باتوا يسيطرون على ما يزيد على ثلث بلدة كوباني (عين العرب) السورية بعد قتال مستمر منذ ثلاثة أسابيع مع القوات الكردية المدعومة بغارات جوية تقودها الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الغارات الجوية وحدها لن تكون كافية لدحر داعش عن البلدة ومنع سقوطها في أيدي المتطرفين، لا سيما في ظل عدم وجود حليف عسكري قوي على الأرض بعد تمنع تركيا واستبعادها القيام بعملية برية وحدها من أجل كوباني.

