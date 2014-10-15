ألمانيا تستبعد ارسال قوات برية إلى سوريا

استبعد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، ارسال قوات برية إلى سوريا. وقال إنه لا يتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات برية إلى سوريا، كما لا يتوقع أن تغير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة الشهر المقبل، السياسة الأميركية.

وأضاف شتاينماير في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، رداً على سؤال حول انتخابات الكونغرس: "لا أتوقع أن يرسل الأميركيون قوات إلى سوريا".

وتقود الولايات المتحدة حملة جوية على مقاتلي تنظيم "داعش" لكنها تقاوم دعوات بعض الأميركيين المحافظين، مثل السيناتور جون مكين، لنشر قوات أميركية لمساعدة القوى التي تحارب التنظيم المتشدد في العراق وسوريا.

