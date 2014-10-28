اشتباكات عنيفة في كوباني والتحالف يكثف غاراته

شنت قوات التحالف الدولي، الليلة البارحة، غارات جديدة على مواقع "داعش "غرب مدينة عين العرب (كوباني)، وتزامنت الغارات الجوية مع استمرار الاشتباكات بين المقاتلين الأكراد والتنظيمات المتطرفة في حي الصناعة شرق المدينة.

بدورها شددت تركيا إجراءاتها الأمنية وعززت قواتها المرابطة على الحدود السورية، وذلك بعد أن صد مقاتلون أكراد هجوماً لمقاتلي "داعش" أثناء محاولتهم السيطرة على معبر مرشد بينار، الحدودي مع تركيا، مستخدمين الأسلحة الثقيلة والدبابات.

يذكر أن مقاتلي التنظيم المتطرف يحاولون السيطرة على كوباني منذ أكثر من شهر، ويواصلون هجومهم، رغم الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على مواقع التنظيم.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب مجريات الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ 3 أعوام ونصف، مقتل 815 شخصاً في القتال من أجل السيطرة على المدينة، خلال الأربعين يوماً الماضية، أكثر من نصفهم من مقاتلي "داعش".

