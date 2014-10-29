داعش يهاجم حقلاً نفطياً بحمص ويقتل 30 من النظام

قتل 30 مسلحاً موالون للنظام السوري في هجوم شنه تنظيم "داعش" على حقل شاعر النفطي الغازي في حمص حيث قتل نحو 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين له في هجوم مماثل في تموز/يوليو، بحسب ما أفاد الأربعاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "30 على الأقل من حراس الحقل والمسلحين الموالين للنظام قتلوا عندما هاجم عناصر من تنظيم داعش أمس الثلاثاء حقل شاعر للغاز والنفط في حمص" في وسط سوريا.

وأضاف "هناك قتلى في صفوف تنظيم "داعش" لكن من الصعب تحديد عددهم".

وذكر عبد الرحمن أن تنظيم "داعش" نجح خلال الهجوم الذي بدا صباحا واستمر الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء قبل أن تتوقف المواجهات، في السيطرة على أجزاء من هذا الحقل.

