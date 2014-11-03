سوريا.. البيشمركة تشتبك مع داعش في كوباني

تخوض قوات البيشمركة الكردية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي مواجهات شرسة ضد تنظيم داعش في مدينة عين العرب (كوباني) السورية.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من البيشمركة وهم يقومون بتوجيه عدة قذائف هاون على مواقع لتنظيم داعش، في محاولة منهم فيما يبدو لدعم القوات الكردية المحاصرة في المدينة.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الاشتباكات أوقعت قتلى من الجانبين، بينما يواصل الجيش الأميركي شنّ المزيد من الغارات الجوية على التنظيم.

وفي التفاصيل، أن مقاتلي البيشمركة الكردية بدأوا في استعمال الأسلحة البعيدة المدى لقصف مقاتلي التنظيم في كوباني في أول مشاركة لهم بشكل غير مباشر في المعارك الدائرة في المدينة منذ أكثر من شهر ونصف، في حين يحاول المتطرفون تحقيق تقدم عسكري في المدينة.

وقد تمكن المقاتلون الأكراد من صدّ هجوم جديد للمتطرفين في شمال المدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما دخلت أكثر من عشرين عربة محملة بقوات البيشمركة من منطقة تل الشعير بالريف الغربي للمدينة رافقتها قطع مدفعية ومدافع وصواريخ مضادة للدبابات.

كذلك شنت طائرات التحالف الدولي خمس هجمات على مواقع المتطرفين في المدينة، أدت إلى تدمير عدة آليات متحركة ومبان بحسب القيادة المركزية الأميركية.

