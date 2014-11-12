"داعش" يعدم قياديين اثنين بارزين في جبهة "النصرة"

أبلغت مصادر موثوقة نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "داعش" أعدم قياديين اثنين بارزين في جبهة النصرة، بعد أن انشقا عن النصرة في وقت سابق، وانضما إلى التنظيم المتطرف.

وذكرت المصادر أن التنظيم أعدمهما في محافظة الرقة، بتهمة قتال "داعش"، دون ذكر أسماء القياديين أو تاريخ تنفيذ الإعدام بحقهما.

كما تتعرض مناطق بالقرب من جسر السياسية في أطراف مدينة دير الزور لقصف من قوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كذلك نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة استهدفت منطقة مقر للتنظيم في المنطقة الصناعية بمدينة البوكمال في ريف دير الزور، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.