واشنطن وأنقرة تقللان من حدة خلافهما بشأن مكافحة داعش

وصل نائب الرئيس الأميركي جون بايدن الجمعة إلى تركيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى اقناع القادة الأتراك بلعب دور أكبر في التحالف الدولي ضد الارهاب.

ويسعى بايدن لإقناع تركيا بتفعيل دورها في التحالف الدولي فيما تشترط تركيا إزاحة الأسد وإقامة منطقة عازلة شمال سوريا نظير انخراطها في التحالف الدولي

ويلتقي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

يأتي ذلك بعد أسابيع من المشاحنات بين الطرفين، إذ ترغب الولايات المتحدة بتفعيل دور تركيا في التحالف الدولي ضد داعش واستخدام قاعدة إنجرليك الجوية. فيما تشترط تركيا مقابل انخراطها في التحالف أن تكون محاربة الأسد وإسقاط نظامه أولوية أكثر من محاربة المتطرفين.

كما يرغب أردوغان بدعم الولايات المتحدة لإقامة منطقة أمنية عازلة لمقاتلي المعارضة المعتدلين شمال سوريا.

