واشنطن: فرض منطقة حظر جوي بسوريا ليس حلاً جيداً

أعلن متحدث أميركي الاثنين أن البيت الأبيض لا يؤيد "في الوقت الحاضر" إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا كما تطالب أنقرة بشدة.

وأوضح جوش ارنست المتحدث باسم الإدارة الاميركية رداً على تقارير صحافية تشير إلى تطور في موقف البيت الأبيض حيال هذه النقطة إن هذا الاقتراح ليس حلاً جيداً "في الوقت الحاضر".



وتابع قائلاً للصحافيين إن واشنطن منفتحة لمحادثات تتضمن عدة خيارات مع الأتراك لكن اقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا ليست مطروحة على الطاولة "في الوقت الحالي".



في المقابل، تدعم أنقرة بكل قوة اقامة هذه المنطقة لكنها فشلت في اقناع حليفتها في حلف الأطلسي واشنطن بذلك، كما أنها تطالب بإقامة منطقة عازلة في سوريا لحماية الهاربين من المعارك.

