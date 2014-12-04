تحذير من هجمات على مقر الحكومة السورية المؤقتة

حذرت السفارة الأميركية في أنقرة من هجوم محتمل قد يستهدف مبنى تابعاً للحكومة السورية المؤقتة، في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.

وأكدت السفارة تلقيها تقارير بأن جماعة متشددة ربما تخطط لشن الهجوم على مقر للمعارضين السوريين.

إلى ذلك، حذرت السفارة الأميركية رعاياها في تركيا من التوجه إلى مناطق قريبة من الحدود التركية السورية.

يذكر أن أحمد طعمة هو رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض. وقد تشكلت الحكومة على يد الائتلاف الوطني لقوى

الثورة والمعارضة السورية المدعوم من الغرب في نوفمبر 2013. وفي وقت سابق من العام 2014 أنشأت مقرا لها في غازي عنتيب وهو إقليم يحد سوريا.

وتقدم الحكومة السورية المؤقتة الخدمات المحلية والدعم في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا. لكن المشاحنات السياسية وتردد الجهات المانحة في دعم جهة حزبية جعل نفوذها محدودا.

