منطقة الحظر الجوي.. تردد أميركي وتفاؤل تركي

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاوش أوغلو، أن الخلافات تتقلص بين واشنطن وأنقرة حيال إقامة منطقة عازلة شمال سوريا.

وأضاف أوغلو أنه يمكنني القول إن وجهات نظرنا في هذه المسألة مع الولايات المتحدة باتت أقرب، ونرى عدد الدول التي تدرس منطقة الحظر أو المنطقة الآمنة يزداد.

إلا أن الرد الأميركي جاء سريعاً، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن بلاده لم تتخذ أي قرار بعد بتأييد إقامة منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وقال كيري إن واشنطن تجري الكثير من المناقشات، لكن من السابق لأوانه الإشارة إلى القرب من اتخاذ قرار أو المضي في إقامة منطقة عازلة من أي نوع.

وأوضح أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بفرض منطقة لحظر الطيران أو منطقة عازلة على الحدود السورية التركية، لكن واشنطن تعمل مع أنقرة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية من خلال تسلم حكومة انتقالية الحكم في سوريا.

إلى ذلك أكد أن "واشنطن مازالت تعتقد، وذلك ليس بالأمر الخفي، أن نظام الأسد فقد شرعيته ويجب أن يكون هناك نوع من الحكومة الانتقالية، لكن ذلك لن يتم عسكرياً، وإنما بالحل السياسي.