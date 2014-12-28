طيران الأسد يكثف غاراته على دمشق وحلب وإدلب

شهدت سوريا تصعيداً لافتاً في وتيرة القصف الجوي لقوات النظام في غالبية البلدات والمناطق السورية. وفي أعلى محصلة للهجمات الجوية للنظام سُجلت أكثر من 450 غارة في الأيام الثلاثة الأخيرة على مناطق مختلفة من سوريا، لا سيما في دمشق وحلب وإدلب.

فالقصف الجوي في درعا مثلاً تصاعد بوتيرة عالية مؤخراً، بحيث يقول ناشطون سوريون إن 16 غارة جوية استهدفت بأقل من ساعتين انخل ونوى وابطع وداعل، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. جاء ذلك تزامناً مع اشتباكات اندلعت على أطراف بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا والحي الجنوبي من بصرى الشام.

أما العدد الأكبر من الغارات الجوية بحسب ما نقله الناشطون فكان من نصيب ريف دمشق، لا سيما بلدات وقرى الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وفي دوما أسفر القصف عن وقوع العديد من القتلى والجرحى بينهم أطفال وفق ما بثه الناشطون على الإنترنت.

كما تركز القصف على حي جوبر وزملكا. واتهم ناشطون قوات النظام مجدداً باستخدام الغازات السامة.

إلى ذلك، طال القصف الجوي أيضاً مناطق في مضايا والزبداني في ريف دمشق وكفر زيتا واللطامنة في ريف حماة، كما تحدثت بعض مصادر المعارضة عن عشرات الإصابات بحروق خطرة عقب استهداف حي الوعر في حمص بقنابل تحوي مادة النابالم الحارقة.

فيما تصدرت المواجهات على الأرض المشهد في حلب وريفها مع تجدد الاشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة على أطراف الأحياء القديمة وحي الراشدين غرب المدينة.

