الأسد يخسر أكثر من نصف قواته منذ بدء الثورة السورية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن معهد متخصص في دراسة الحروب أن أعداد قوات نظام الأسد تراجعت إلى أكثر من النصف منذ بدء الصراع في سوريا.

وقال المعهد إن "أعداد مقاتلي الأسد تراجعت من حوالي 325 ألفا إلى 150 ألف مقاتل فقط.

وأضاف أن "تراجع أعداد المقاتلين يعود بشكل أساسي إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، إضافة إلى انشقاق الكثير من المقاتلين وهجرتهم إلى خارج سوريا".

وبحسب ناشطين سوريين، بلغت أعداد القتلى في صفوف النظام نحو 50 ألف قتيل.

ويكثف النظام السوري من تواجد قواته الاحتياطية في مختلف أنحاء سوريا، حيث أشارت معلومات إلى محاولة الحكومة تعويض الخسائر التي منيت بها قوات الجيش النظامي، من خلال استدعاء عشرات الآلاف من القوات الاحتياطية، وتنفيذ مداهمات لعدد من المنازل والأماكن العامة لإيقاف المخالفين لقوانين التجنيد في البلاد.

وتأتي هذه الحملة بعد ورود معلومات عن رحيل العديد من مقاتلي حزب الله وإيران والعراق، ومقاتلين شيعة من أفغانستان بسبب انشغالهم في مواجهة داعش.