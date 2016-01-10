مناصرو حزب الله يسخرون من #حصار_مضايا

احتدم السجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصري حزب الله اللبناني من جهة ومناصري سكان بلدة مضايا السورية المحاصرة من جهة أخرى.

فهاشتاغ #مضايا_تكسر_حصار_حزب_الله أغضب مساندي قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني الذين سارعوا إلى إطلاق حملة مضادة على فيسبوك وتويتر سخروا من خلالها من معاناة سكان مضايا، وذلك باستخدام هاشتاغ #متضامن_مع_حصار_مضايا، ونشرت هذه الفئة على فيسبوك صوراً لموائد طعام تظهر فيها وجبات وحلويات مختلفة، بالإضافة إلى صور لهياكل عظمية قالوا إنها تعود لملكات جمال مضايا، بحسب تعبيرهم.