سوريا.. عشرات القتلى بغارات روسية على ريف إدلب

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن حصيلة قصف الطائرات الروسية على معرة النعمان بريف إدلب ارتفعت إلى 60 قتيلا.

وفي أول رد له، دان الائتلاف الوطني المعارض ما وصفه بالمجزرة، داعيا المجتمع الدولي ومجموعة أصدقاء الشعب السوري إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما وصفه بالعدوان الروسي الواضح.

وشملت الغارات الروسية حلب أيضا، حيث تم استهداف الأحياء السكنية بالصواريخ الفراغية في حي العامرية، في حين قتل مدني بمدينة الباب في الريف الشرقي، إثر غارات مماثلة.

من جهتها، استهدفت كتائب الثوار معاقل قوات النظام والميليشيات التابعة لها في قريتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار والنظام على جبهات خان طومان في الريف الجنوبي.

هذا وتصدت كتائب المعارضة لمحاولة عناصر محاصرة من قوات النظام التسلل خارج اللواء 82 شمالي مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات الأسد، في وقت شن فيه طيران النظام غارات على مناطق الاشتباك.