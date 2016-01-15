الجبير: لم نترك اجتماعات دول التعاون حول سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن علاقة المملكة بإيران تختلف عن علاقتها ببقية الدول في مجموعة التعاون من أجل سوريا، والهدف هو حل الأزمة سلميا على أساس القرارات الدولية، مشيرا إلى أن المملكة لم تترك اجتماعات مجموعة التعاون حول سوريا.

فيما شدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال اجتماع بالجبير في لندن على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، في إشارة إلى إيران.

وركز اللقاء الذي جمع الوزيرين على تدخل إيران في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى دورها السلبي في الصراع في سوريا، وهو لقاء يأتي قبل أيام من توجه الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى إلى مؤتمر يعقد في جنيف حول السلام في سوريا.

وشدد الجبير على تمسك المملكة بالاستمرار بالتواصل مع مجموعة التعاون حول سوريا، مشيرا إلى علاقات الممكلة مع إيران منفصلة عن الأطراف الأخرى.