سلاح الجو الروسي يدخل على خط "الإنسانية" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاحها الجوي بدأ بتنفيذ مهمام إنسانية في سوريا حيث نقل 22 طنا من المساعدات الى محيط مدينة دير الزور في شرق سوريا.

وبحسب قائد العمليات في قيادة الأركان الروسية فإن الطائرات الروسية نقلت اثنين وعشرين طنا من المساعدات الى محيط مدينة دير الزور في شرق سوريا.

وأضاف أن قيادة أركان الجيش الروسي بدأت تنفيذَ عمليات انسانية في البلدات التي استعادتها قوات النظام من داعش.

يأتي ذلك بعد أن دعت الخارجية الروسية جميع أطراف الصراع في سوريا الى استخدام نفوذهم لضمان توصيل المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة في سوريا.

وأضافت أن الوضعَ في مضايا والفوعة وكفريا مصدرُ قلق بالغ مشيرة الى أن جماعات مسلحة مختلفة تحاصرها.

الخارجية الروسية قالت أيضا إنها تعمل مع النظام السوري في محاولة للمساعدة على حل الأزمة كما تشجعه على التعاون مع الأمم المتحدة مضيفةً أن هذه الجهود حققت نتائج على حد قولها.

هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن سوريا بطلب من باريس ولندن وواشنطن للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة بينها بلدة مضايا السورية.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن هذا الاجتماع يهدف الى تنبيه العالم الى المأساة الإنسانية التي تشهدها مضايا ومدن اخرى محاصرة في سوريا، فيما أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن حصار المدن السورية بهدف تجويعها يشكل جريمة حرب.