سوريا سمحت بوجود القوات الروسية لفترة غير محددة

قالت وكالة الإعلام الروسية إن سوريا سمحت بوجود سلاح الجو الروسي على أراضيها لفترة غير محددة، بموجب بنود اتفاق وقعه البلدان في أغسطس الماضي.

وبموجب وثيقة رسمية موقعة بين الحكومتين الروسية والسورية فإن نشر الطائرات الحربية الروسية في سوريا والعمليات العسكرية الروسية سيكون لمدة غير محددة.

ونص الاتفاق الذي نشرت وكالة تاس الروسية مقتطفات منه مؤرخ في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، أي قبل بدء التدخل العسكري الروسي رسميا بشهر تقريبا.

وتعهدت دمشق في الاتفاق بتسوية الشكاوى إن وجدت من قبل طرف ثالث في حال إلحاق الضرر بمصالحه أثناء عمليات سلاح الجوي الروسي في سوريا.

كما تنص الوثيقة على كيفية التصرف في التعاملات بين البلدين في حالات مشابهة خلال العملية العسكرية التي ستكون مفتوحة.

حتى آخر بيانات نشرتها وزارة الدفاع الروسية فإن عدد الطائرات الروسية المقاتلة يصل إلى 34 طائرة تشارك جميعها بنشاط في العمليات القتالية، تنطلق من قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية لقصف مواقع تنظيم داعش ومناطق المعارضة السورية ومساعدة قوات النظام السوري على الجبهات المختلفة.

ونشرت موسكو عددا محدودا حتى الآن من القوات البرية لتقديم المشورة للوحدات السورية والاندماج معها.