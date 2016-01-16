سوريا.. عقبات قبل مفاوضات جنيف بين المعارضة والنظام

قبل أيام من مؤتمر جنيف بين المعارضة السورية والنظام، لا تزال هناك عراقيل تقف في طريق مسار الحل السياسي للأزمة السورية، أبرزها عقبة تشكيل وفد المعارضة، لا سيما بعد طرح موسكو قائمة من خمسة عشر اسما لضمها إلى قائمة الهيئة التفاوضية العليا، إضافة إلى شروطها بشطب قائمة ما وصفتها روسيا بالتنظيمات الإرهابية قبل المفاوضات.

فعلى الرغم من اتفاق واشنطن وموسكو على عقد المفاوضات في موعدها المقرر بدون شروط مسبقة، فإن المشهد يزداد تعقيدا عسكريا وسياسيا في ظل شروط النظام وحلفائه، إضافة إلى المسائل العالقة في مسار الحل السياسي، وعلى رأسها مصير الأسد.

فقد زرعت أخيرا على طريق مفاوضات جنيف عقبة تشكيل وفد المعارضة بعدما رمت موسكو بقائمة من خمسة عشر اسما لضمها إلى قائمة الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من المؤتمر الموسع في الرياض.

وفيما تطالب روسيا بتكليف المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، لتشكيل الوفد من المشاركين في مؤتمرات الرياض وموسكو والقاهرة، تعتبر واشنطن أن الهيئة التفاوضية العليا هي الممثل الوحيد للمعارضة السورية.

ووسط هذا التباين،، خيرت موسكو بحسب مصادر، واشنطن بخيارين إما تطعيم وفد الهيئة التفاوضية العليا بأسماء من القائمة الروسية، أو أن يتم تمثيل المعارضة بوفدين، واحد من مؤتمر الرياض والثاني من القائمة الروسية، مقابل وفد من النظام.

يأتي هذا فيما لم يتم البت في قائمة فصائل معارضة مسلحة على رأسها جيش الإسلام وأحرار الشام التي أصرت موسكو على شطبها قبل المفاوضات على اعتبار أنها تنظيمات إرهابية.