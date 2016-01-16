قوات النظام تستعد لعملية كبيرة في حلب

أعلن مصدر أمني سوري أن القوات الموالية للنظام السوري تستعد لشن هجوم كبير لاستعادة حلب العاصمة الاقتصادية في شمال البلاد.

وقال المصدر نفسه إن قوات النظام تسعى من خلال هذه العملية إلى توسيع المنطقة الأمنية حول المدينة، ومنع الفصائل المسلحة في القسم الشرقي منها من الحصول على إمدادات من الأرياف.

وتمكنت القوات الموالية للنظام مدعومة بالطيران الروسي وبمقاتلين أجانب من تحقيق تقدم نحو مناطق تقع جنوب وجنوب شرق المدينة.

وقال ضابط من القوات الموالية للنظام إن هذه العملية العسكرية ستكون الأكبر في سوريا منذ بدء الحرب، موضحا أنه يجري العمل على عزل الأحياء الشرقية للمدينة.