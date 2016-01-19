ترجيح تأجيل المفاوضات حول سوريا

كشفت الأمم المتحدة أنها لن توجه دعوات لحضور مباحثات سلام بين النظام السوري والمعارضة المقرر أن تبدأ في الخامس والعشرين من يناير الحالي لحين اتفاق القوى الكبرى التي ترعى عملية السلام على ممثلي الفصائل المعارضة المقرر حضورهم.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه حين تصل الدول التي تقود العملية الدولية لدعم سوريا إلى تفاهم لتحديد من توجه لهم دعوات من المعارضة ستواصل الأمم المتحدة توجيه تلك الدعوات. كما قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يتم تأجيل المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وأكد رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، مندوب أوروغواي، أنه لم يتم تحديد موعد لبدء المحادثات.