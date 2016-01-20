الاطفال اللاجئون إلى اوروبا في خطر التجمد حتى الموت

قالت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إن آلاف الأطفال اللاجئين إلى اوروبا عبر تركيا وجنوب شرق أوروبا معرضون للخطر بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في الأسبوعين القادمين.

وذكرت وكالة الطقس التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع انخفاض درجات الحرارة دون المستويات الطبيعية وتساقط الثلوج الكثيف في الأسبوعين القادمين في شرق البلقان وتركيا وشرق البحر المتوسط وسوريا ولبنان وإسرائيل والأردن.

وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قال إن "الكثير من الأطفال الذين يتنقلون ليس لديهم ما يكفي من الملابس وليست لديهم إمكانية للحصول على التغذية السليمة محذرا من انهم سيكونون في خطر الموت بردا اوجوعا .

