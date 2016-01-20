سوريا..الثوار يستهدفون مطار حميميم العسكري

أفادت لجان التنسيق المحلية بان الثوار استهدفوا مطار حميميم العسكري الذي تتخذه القوات الروسية منطلقا لعملياتها ضد فصائل المعارضة والمناطق الخاضعة لسيطرتها واكدت لجان التنسيق مقتل واصابة عدد من الجنود الروس في تلك العملية .

ياتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الاسد ضمن معركة "رص الصفوف" التي انطلقت في جبال اللاذقية بمشاركة عدة فصائل مقاتلة.

وميدانيا ايضا، افادت مصادر ميدانية بمقتل واصابة عدد من قوات الاسد اثناء محاولتهم التقدم على جبهة مرج السلطان في الغوطة الشرقية بريف دمشق،

وفي الغوطة الغربية، واصلت قوات الاسد تنفيذ غاراتها وقصفها المدفعي لمدينة داريا ، ما أدَّى لسقوط جرحى من المدنيين.

وتعرضت دير الزور التي لا تزال بين مطرقة داعش وسندان نظام الاسد، إحدى بلداتها الى مجزرة جديدة نفذتها طائرات يعتقد انها روسية اذ اغارت على بلدة البوليل ما ادى الى مقتل واصابة العشرات من ابنائها .

وهو ما اكدت عليه الامم المتحدة في بيان حول الوضع في المدينة المحاصرة والتي باتت حياة الاف القاطنين فيها للخطر

اما في ريف حماه الجنوبي فقد شنَّت الطائرات الروسية غارات جوية تركزت بمعظمها على بلدة حربنفسه ، تزامناً مع قصف قوات الأسد للاحياء السكنية في البلدة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة

ومن جهة أخرى، جددت قوات الأسد قصفها بقذائف الهاون والدبابات على مدن وقرى تلبيسة والحولة وأم شرشوح وتيرمعلة في ريف حمص الشمالي، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين

